Брюссель, , 10:49 — REGNUM Европейский союз намерен выяснить у госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена причину эвакуации американских дипломатов с Украины, вместе с тем европейские дипломаты уезжать не собираются. Об этом 24 января сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин», — сказал Боррель перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе .

Он добавил, что «не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из соображений предосторожности, эскалацию вокруг Украины в Вашингтоне не считают неминуемой.

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