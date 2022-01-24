Токио, , 10:48 — REGNUM Nintendo удаляет из сети видео с экшн-игрой Pokemon x FPS, которую энтузиаст, известный под ником Dragon_GameDev2, создал на основе франшизы Pokemon и «движка» Unreal Engine. Об этом 24 января сообщает портал Kotaku.

Псайдак Цитата из к/ф «Покемон. Детектив Пикачу». реж. Роб Леттерман. 2019. США, Япония

Особенностью этой игры является то, что многие поклонники франшизы могут посчитать её жестокой, поскольку это шутер (упор в игре сделан на применение огнестрельного оружия), в котором игроку предлагается охотиться на покемонов. Тем не менее, ролики, опубликованные Dragon_GameDev2, стали быстро набирать популярность в сети.

В результате Nintendo, проявив типичный для себя подход, стала добиваться удаления видео из YouTube и Twitter, а также из других соцсетей, форумов и сервисов. Отметим, что ролик с демонстрацией игрового процесса Pokemon x FPS пока можно найти на форуме Reddit.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что японским журналистам понравилась игра Pokemon Legends: Arceus, автор журнала Famitsu заявил, что она сильно отличается от других проектов франшизы. Релиз игры состоится 28 января 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Японские журналисты пришли в восторг от игры Pokemon Legends: Arceus