Дубай, ОАЭ, , 10:56 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы атаковали базу ВВС Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает близкий к повстанцам телеканал Al-Masirah со ссылкой на заявление официального представителя хуситов, бригадного генерала Яхья Сари.

С его слов, целью ракетного обстрела стал аэродром аль-Дафра в Дубае. Удар был нанесён в ответ на продолжающиеся авиаудары по территории Йемена, в результате которых за последние несколько дней погибли сотни человек.

По словам Яхья Сари, хуситы также обстреляли ряд целей на территории Саудовской Аравии.

«Территории Саудовской Аравии и Эмиратов были обстреляны следующим образом: авиабазы Аль-Дафра и другие стратегические цели в столице противника ОАЭ (Абу-Даби) были обстреляны при помощи большого количества баллистических ракет «Зульфикар». Также, была предпринята атака на стратегически важные объекты в Дубае при помощи большого количества дронов типа «Самад-3», — завил Яхья Сари.