София, 24 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски прибывает в Софию с рабочим визитом. Об этом 24 января сообщает Болгарское телевидение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Северная Македония

Согласно официальной информации, в ходе своего двухдневного пребывания в Болгарии он проведет переговоры со своим болгарским коллегой Кирилом Петковым и членами правительства, а также рядом депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии. Предполагается также, что 25 января Д. Ковачевски примет участие в заседании болгарско-македонского Межправительственного совета.

Напомним, 18 января нынешнего года премьер-министр Болгарии К. Петков посетил РСМ. По мнению аналитиков, его приезд в Скопье стал первым шагом на пути нормализации отношений между двумя государствами. От визита Д. Ковачевски в Болгарию эксперты ожидают «положительного прорыва» в установлении политических и торговых контактов.