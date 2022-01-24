Кабул, , 10:45 — REGNUM В Афганистане возобновилось движение по шоссе Саланг, закрытом из-за непогоды. Подтверждая эту новость, Абдулла Убайд, отвечающий за техобслуживание трассы, сообщил газете «8 Собх», что шоссе было открыто для движения утром 23 января.

Снегопад Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По словам Убайда, в настоящее время сотрудники ведомства расчистили две дорожные полосы, но проезд разрешён только легковым автомобилям.

Шоссе Саланг было закрыто для движения утром 20 января из-за сильного снегопада и бури.

По словам Убайда, в настоящее время погода по обе стороны от тоннеля ясная, но в южной части Саланга наблюдается небольшой шторм.

Шоссе Саланг, которое соединяет несколько провинций со столицей, зимой ежегодно закрывается для движения из-за снега и ветра.