Москва, 24 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. «Московский метрополитен» получил в аренду от Москвы 11 земельных участков под строительство Рублёво-Архангельской линии метро. Об этом 24 января сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство метро

«Департамент городского имущества заключил с ГУП «Московский метрополитен» 11 договоров аренды земельных участков общей площадью 24,5 гектара для строительства Рублево-Архангельской линии метрополитена», — рассказал глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Он пояснил, что земельные участки будут использоваться под строительство станций и объектов инфраструктуры. 19-километровая ветка соединит МДЦ «Москва-Сити» и деловой центр в Рублёво-Архангельском. Ветка метро затронет два городских округа Подмосковья — Красногорский и Одинцовский.