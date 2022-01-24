Москва, , 10:52 — REGNUM В Москве не уверены в том, что межафганские переговоры в Осло дадут результат, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он напомнил, что Россия всегда выступала за межафганские контакты. Однако в случае с норвежскими переговорами их результативность «вызывает сомнения», сказал Кабулов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 января в столице Норвегии Осло находится делегация радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшего к власти в Афганистане. Представители радикалов прибыли в Осло для встреч с норвежскими властями, представителями международного сообщества и афганского гражданского общества, возглавляет делегацию и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки. Кроме того, в норвежскую столицу прибыл спецпредставитель США по урегулированию в АфганистанеТомас Уэст.

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