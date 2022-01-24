Барнаул, , 10:43 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 24 января 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года зараженных коронавирусом, стало на 117 больше (всего 6641).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки протестирован 4421 житель региона, выявлены 454 носителя (+23), а тестов сделано на 3136 меньше.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 25 557 (+90 за сутки) и 91 625 (+347 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 341 (+9 за сутки). Из них 135 подключены к аппаратам ИВЛ (+6 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8643 человек, причём 25 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 127 446 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 108 640 (+71) человек.

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