Астана, 24 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Указ о создании в структуре Вооруженных сил (ВС) Казахстана командования Сил специальных операций (ССО) подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Документ 24 января обнародован в банке нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«В целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан постановляю: создать командование Сил специальных операций вооруженных сил Республики Казахстан», — говорится в тексте указа, который датирован 19 января.

При этом 15 января Токаев провел совещание с руководством силовых структур Казахстана и в ходе него дал поручение секретарю Совета безопасности быстрее создать Силы специальных операций, а также представить конкретные предложения по реформированию системы безопасности республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава (аким) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что правительство Казахстана примет меры, чтобы «заморозить» цены в магазинах.