Сеул, 24 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Южной Корее следят за ядерной и ракетной деятельностью КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу министерства объединения Южной Кореи Ли Чжон Чжу.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление представители министерства сделали после того, как на прошлой неделе Пхеньян намекнул на отмену моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

«Правительство следит за ядерной и ракетной деятельностью Северной Кореи в тесной координации с США», — сказала представительница министерства, добавив, что, вероятно, готовятся к проведению военных парадов, приуроченных к 80-летию со дня рождения Ким Чен Ира и 110-летию со дня рождения Ким Ир Сена.

Между тем в министерстве отказались комментировать заявление бывшего заместителя генерального директора МАГАТЭ Олли Хейнонена о том, что северокорейский ядерный полигон в районе уезда Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, некоторые туннели которого были разрушены в 2018 году, может поддерживаться в рабочем состоянии.

«У Сеула нет «подробных разведданных о ядерных объектах Северной Кореи», — сказала Ли Чжон Чжу.