Санкт-Петербург, 24 января, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В рамках приближающегося Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга представят оригиналы орденов города-героя Ленинграда. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе парламента Петербурга.

Цитата из к/ф «Чистое небо». Реж. Григорий Чухрай. 1961. СССР Золотая Звезда Героя

Демонстрация наград пройдет в рамках церемонии чествования ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников 26 января в Ротонде Мариинского дворца. Парадный расчет роты почётного караула впервые достанет ордена из хранилища.

«Победа в Битве за Ленинград — самом продолжительном сражении Великой Отечественной войны, стала решающим вкладом в общую победу над фашизмом. Историки утверждают, что без 27 января 1944-го не было бы и 9 мая 1945-го», — отметил председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

Председатель парламента выразил уверенность в том, что эта церемония станет новой традицией для Петербурга. По мнению Александр Бельского, это мероприятие способствует сохранению памяти о подвиге и героизме ленинградцев.

Отметим, как город-герой Ленинград упоминали еще 1 мая 1945 года. Официальный статус был присвоен городу только спустя 20 лет, 8 мая 1965 года. Тогда же Ленинграду вручили медаль «Золотая Звезда».