Мельбурн, Австралия, , 10:42 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Максимом Кресси в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 3 часа 30 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5.

Даниил Медведев CORNUT

Медведев 15 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 18 эйсов, 18 ошибок на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира Australian Open