Мельбурн, Австралия, 24 января, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Максимом Кресси в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 3 часа 30 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5.

CORNUT Даниил Медведев

Медведев 15 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 18 эйсов, 18 ошибок на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.