Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Популярные американские рэперы 50 Cent (Кёртис Джеймс Джексон) и Soulja Boy (Деандре Кортес Уэй) оказались в центре конфликта, связанного с денежным челленджем. Информация об этом появилась на сайте издания HipHopDX 24 января.

50 Cent Alex Const

В ходе спора музыканты решили выяснить, кто из них является автором нового популярного челленджа, связанного с публичной демонстрацией денежных средств. 23 января 2022 года 50 Cent опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он написал слово «нищий», используя купюры номиналом в 100 долларов. Однако позднее Soulja Boy поделился фотографией, датируемой 2016 годом и выполненной в аналогичном стиле.

Напомним, что Soulja Boy является автором высказываний о собственном новаторстве в различных сферах. Так, ранее артист заявлял о том, что стал первым рэпером, снявшим видеоклип на iPhone.

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