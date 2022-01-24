Амурская область, 24 сентября, 2012, 09:51 — ИА Регнум. 29 сентября в Приамурье начинается досрочное голосование. Первыми свой выбор сделают 17 военнослужащих погранчасти в Свободненском районе. Как 24 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облизбиркома, всего проголосовать досрочно должны около 3 тысяч амурчан из восьми районов области. Кроме Свободненского, это Зейский, Магдагачинский, Шимановский, Тындинский, Мазановский, Селемджинский и Сковородинский районы.

В основном, это золотодобытчики, оленеводы, охотники, лесозаготовители, вахтовики, метеорологи, рабочие с железнодорожных разъездов, представители эвенкийских общин, пограничники. В некоторые населенные пункты сотрудники избиркомов едут, чтобы обеспечить правом голоса 2-3 избирателей.

Для проведения досрочного голосование потребуется около 4 миллионов рублей. Средства нужны для привлечения вертолета, трех вездеходов, двух речных судов, 41 автомобиля.

Глава облизбиркома Николай Неведомский подчеркнул, что впервые досрочное голосование проводят не в зимнее время, а значит, на график полетов вертолета может повлиять дождь. Для этого завершать досрочное голосование за несколько дней до 14 октября будут в районах, в которые можно добраться без использования спецтранспорта.

Как отметили в избирательной комиссии Амурской области, к содействию безопасному проведению досрочного голосования привлечены силовики - спасатели и полиция.