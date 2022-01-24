Афины , 24 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Тот факт, что в четвертой и пятой волнах пандемии число жертв в Греции вдвое превышает среднеевропейский показатель, является истинным «достижением» правительства премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса, заявил представитель оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Нассос Илиопулос в интервью Real FM 23 января.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

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«Пандемия глобальна, люди умерли по всей планете, но когда так много людей погибло в Греции, должен быть кто-то, кто в этом виноват. И это правительство Мицотакиса, которое никогда не верило в систему общественного здравоохранения и не укрепляло ее», — заявил Илиуполис.

Он также подчеркнул, что частный медицинский сектор не вступил в битву с коронавирусом в момент, когда это следовало бы сделать, а раждане получают необходимую им помощь с опозданием и интубируются вне отделений интенсивной терапии.