Кострома, 24 января, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Костромской области коронавирус выявили у 201 человека. Об этом сообщает администрация региона. За последние две недели количество заражений выросло почти в 6 раз. В начале января область не превышала планку в 30−40 инфицированных в сутки.

Наталья Диева ИА REGNUM Кострома

Количество госпитализаций увеличивается не столь стремительно. Если 10 января в ковид-стационарах лежали 166 костромичей, то 24 января в больницы определили в 1,3 раза большей пациентов — 229 человек.

Основной подъём заболеваемости инфекционисты ожидают в начале декабря. Новый штамм коронавируса — «Омикрон» заразнее «Дельты» от 4 до 7 раз, поэтому регион может превысить пиковое значение четвёртой волны в 208 заболевших уже в ближайшие дни.