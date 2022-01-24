Вашингтон, 24 января 2022, 10:39 — REGNUM Новая пластинка DS4EVER американского рэп-музыканта Gunna (Серхио Джаванни Китченс) повторно опередила по количеству проданных копий проект Dawn FM канадского певца The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе). Соответствующие данные опубликовало издание HipHopDX 24 января.
По итогам второй недели продаж альбом DS4EVER разошелся тиражом в 96 тыс. копий, тем самым вновь продемонстрировав лучший результат среди проектов в жанрах R&B и хип-хоп в чарте Billboard. Также пластинка заняла второе место в общем рейтинге Billboard за тот же период.
Напомним, что 7 января 2022 года состоялся выход новых альбомов Gunna и The Weeknd. В первую неделю пластинка американца показала результат в 150 тыс. проданных копий, в то время, как, студийный проект канадского музыканта остановился на отметке в 148 тыс. единиц.
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