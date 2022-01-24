Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Новая пластинка DS4EVER американского рэп-музыканта Gunna (Серхио Джаванни Китченс) повторно опередила по количеству проданных копий проект Dawn FM канадского певца The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе). Соответствующие данные опубликовало издание HipHopDX 24 января.

The Weeknd в клипе на песню Sacrifice Официальный YouTube-канал The Weeknd

По итогам второй недели продаж альбом DS4EVER разошелся тиражом в 96 тыс. копий, тем самым вновь продемонстрировав лучший результат среди проектов в жанрах R&B и хип-хоп в чарте Billboard. Также пластинка заняла второе место в общем рейтинге Billboard за тот же период.

Напомним, что 7 января 2022 года состоялся выход новых альбомов Gunna и The Weeknd. В первую неделю пластинка американца показала результат в 150 тыс. проданных копий, в то время, как, студийный проект канадского музыканта остановился на отметке в 148 тыс. единиц.

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