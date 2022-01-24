Пермь, , 10:38 — REGNUM В Пермском крае должники в 2021 году заплатили свыше 642 млн рублей исполнительского сбора заплатили за несвоевременное исполнение судебных решений и актов иных уполномоченных органов. Годом ранее взысканная сумма составляла более 378 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Долги

По данным ведомства, пермяки стали менее охотно избавляться от своих догов. В 2021 году добровольно были погашены задолженности на общую сумму более 2,8 млрд в рамках 360 тысяч исполнительных производств, что на 20% меньше, чем годом ранее.

Добавим, у судебных приставов на исполнении в 2021 году находилось более 2,5 млн производств на общую сумму более 147 млрд рублей. Принудительных мер благодаря своевременному исполнению обязательств избежали всего 14% должников.