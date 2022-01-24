Вашингтон, 24 января, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Композиция рэпера Kodak Black (Билл К. Капри) под названием Super Gremlin заработала платиновую сертификацию. Соответствующей информацией поделился портал Hip-hopvibe.com вечером 23 января.

(сс) StockSnap Музыка

Трек разошелся тиражом в один млн копий, тем самым получив престижный статус. На текущий момент песня занимает шестое место в популярном чарте Billboard Hot 100.

Напомним, что трек Super Gremlin был официально опубликован 30 октября 2021 года. В январе 2022 года работа «завирусилась» в TikTok, тем самым запустив новую волну популярности.