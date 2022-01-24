Москва, 24 января, 2022, 10:36 — ИА Регнум. На западе Москвы на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева продолжается строительство Национального космического центра (НКЦ). Ввести центр в эксплуатацию планируется в 2023 году, сообщается на портале мэра столицы.

Kremlin.ru Ракетно-космический центр «Прогресс»

В строящемся научно-технологическом кластере появятся около 2 млн кв. метров производственные, и научно-исследовательские, и образовательных корпусов. Зачительная часть 10-этажных корпусов будущего НКЦ уже построена.

НКЦ объединит на одной площадке ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности: центральный офис и ситуационный центр госкорпорации «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, которые разбросаны по всей Москве. Национальный космический центр передадут «Роскосмосу» в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировали ход строительства НКЦ в Филях.

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