Ярославль, , 11:04 — REGNUM В Ярославле суд обязал областную клиническую больницу отремонтировать убежище на улице Яковлевской, предназначенное для размещения больных в стационаре в военное время и при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Заволжского районного суда Ярославля.

Ярославская областная больница

В суд обратился заместитель прокурора Заволжского района. Прокуратура провела проверку, которая показала, что здание убежища не соответствует ряду требований. Там отсутствует ремонт, на стенах образовался грибок, отслоилась краска, местами протекает крыша. Также в неудовлетворительном состоянии вентиляция, канализация и водопровод. В помещении повышенная влажность, а резервный генератор подвергся сильной коррозии.

В связи с этим истец попросил обязать департамент здравоохранения и фармации Ярославской области и областную клиническую больницу провести ремонт в помещениях за 12 месяцев.

Представители больницы против иска возражали, отметив, что провести работы смогут только при получении средств.

«Проведение ремонта убежища требует как финансовых, так и временных затрат, в связи с чем срок для выполнения работ должен составлять 3 года. В настоящее время в период введения чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией, больница не имеет возможности в полной мере провести все указанные прокурором работы. В том числе и по причине соблюдения процедуры закупок товаров», — пояснил на суде представитель ответчика.

Ярославский депздрав в письменном отзыве указал, что содержание имущества — это обязанность больницы, а собственником имущества является департамент имущественных и земельных отношений.

В итоге суд решил удовлетворить требования истца, обязав департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, а так же областную клиническую больницу за 24 месяца устранить все нарушения, при этом отметив, что ответственность за состояние несёт департамент, за которым закреплено оперативное управление больницей.