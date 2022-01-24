Афины , , 10:41 — REGNUM В министерстве иностранных дел Греции выразили соболезнования в связи со смертью французского военного при нападения на военную базу в Мали. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в соцсети Twitter 23 января.

Флаг Мали Rgaudin

«Наши искренние соболезнования его семье. Греция солидарна с Мали и Францией и полностью поддерживает их усилия по борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, при нападении на военный лагерь «Бархане» в Гао на севере Мали погиб бригадный генерал ВС Франции. Александр Мартена из 54-го артиллерийского полка Йер был убит 22 января в результате минометного обстрела на севере Мали. Память погибшего почтили в офисе президента Франции Эммануэля Макрона.