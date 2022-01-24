Москва, , 10:35 — REGNUM Рэпер Bumble Beezy (Антон Ватлин) представил новую фристайл-песню под названием «Протеиновые Чипсы Freestyle». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 24 января.

Музыка (сс) Eric Nopanen

В новой композиции артист повествует о желании стать роботом, лишенным каких-либо чувств. «Протеиновые Чипсы Freestyle» стала первой выпущенной работой Bumble Beezy в 2022 году.

Напомним, что в 2021 году Bumble Beezy отметился выпуском микстейпа «Мой рок-н-ролл». Всего за свою карьеру исполнитель опубликовал 12 студийных альбомов.

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