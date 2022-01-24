Канберра, 24 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Официальную учетную запись премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в китайской соцсети WeChat взломали и изменили ее содержание, в результате чего австралийские политики обвинили Китай в «иностранном вмешательстве». Об этом 24 января сообщает телеканал ABC.

Sinchen.Lin WeChat

По информации источника, взломавшие страницу Моррисона переименовали название учетной записи в «Новую жизнь австралийских китайцев» и представили ее содержание как «Предоставление информации о жизни в Австралии для китайской общины».

При этом председатель комиссии парламента Австралии Джеймс Патерсон заявил телеканалу Sky News, что он уверен в том, что к произошедшему причастен официальный Пекин.

«Владеет WeChat (китайская инвестиционная компания) Tencent, которая является одной их самых контролируемых, теоретически частных компаний в Китае», — сказал он.

Также он выступил с утверждением, что соцсеть WeChat якобы используется Пекином для слежки за китайцами, которые проживают за границей.

«По-моему, очень явно видно, что это действия китайского правительства… Это эффективное иностранное вмешательство в нашу демократию в год выборов», — отметил Патерсон в интервью Nine Radio.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что глава службы безопасности и директор по информационной безопасности покидают компанию Twitter.