История вопроса

Алишер Моргенштерн — эпатажный российский рэпер, YouTube-блогер и бизнесмен, известный своим скандальным и провокационным поведением. В 2020 году стал «Человеком года» по версии GQ, а также вошёл в топ-40 самых успешных звёзд России до 40 лет. В 2021 году его альбом Million Dollar Happiness собрал 21 млн прослушиваний за первые сутки после релиза в социальной сети «ВКонтакте».



Под его деятельностью подразумеваются премьеры новых композиций и клипов, проведение или отмена концертов, интервью с ним, судебные разбирательства, а также критика в его адрес.