Москва, 24 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) объявил о запуске уникальной акции совместно со своей супругой Диларой Зинатуллиной. Соответствующей информацией поделилось издание Sputnik 24 января.

Цитата из видео «MORGENSHTERN — Cristal & МОЁТ» на YouTube Моргенштерн

В рамках акции любой клиент салона красоты Зинатуллиной, потративший на услуги маникюра более 3 тыс. рублей, совершенно бесплатно получит эксклюзивный бургер в ресторане популярного рэпера. Таким образом Моргенштерн решил объединить супружеские бизнес-проекты.

Напомним, что 24 ноября 2021 года Моргенштерн тайно покинул Россию из-за обвинений в продаже наркотиков. На текущий момент музыкант находится на территории ОАЭ.