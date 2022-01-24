Грозный, , 10:43 — REGNUM Бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, покинувшего Россию, будут разыскивать с соблюдением закона, написал чеченский лидер Рамзан Кадыров 24 января в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее Кадыров заявил, что семья Янгулбаевых поддерживала террористические группировки, поэтому членов семьи нужно задержать. Также Янгулбаевы, по его словам, причастны к организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции, на это указывает информация из опубликованной в сети переписки.

«Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем всё, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», — подчеркнул Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, жену судьи в отставке Янгулбаева Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде. Кадыров, комментируя задержание, заявил, что правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия, хотя правозащитники объявили о похищении женщины. Сам Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.

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