Афины , 24 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Греция подтвердила 12 108 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 23 января.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 793 311 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 84 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 22 635 человек.

В общей сложности 679 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 81,3% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Накануне сообщалось про 20 507 заражений и 108 смертей.