Москва, 24 января, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Бойкот всех из-за принятия закона о введении паспорта болельщика (Fan ID) объявили фанатские объединения московского футбольного клуба «Спартак». Об этом говорится в заявлении, опубликованном 24 января в Telegram-канале «Фратрии».

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Спартака»

"Мы едины в своей позиции — мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID», — говорится в заявлении.

Отмечается, что фанаты решили решении бойкотировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), Кубка России по футболу, а также домашние еврокубковые игры.

«Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона», — отметили болельщики.

При этом бойкот распространяется на все фанатские организации, которые отождествляют себя со «Спартаком». Это касается не только Москвы, но и всей России, стран СНГ и всего мира.

По мнению авторов письма, система, избавившись от «неугодных» фанатов, безжалостно запустится в новом направлении и расправится с рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.

В заявлении говорится, что те, кто проигнорирует бойкот, перестанет быть частью «великого спартаковского движа».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об идентификации зрителей на спортивных мероприятиях, так называемом «паспорте болельщика» (Fan ID). Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

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