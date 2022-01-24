Нур-Султан, , 10:29 — REGNUM Правительство Казахстана примет меры, чтобы «заморозить» цены в магазинах. Об этом глава (аким) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил 24 января на совещании.

Продукты

Он отметил, что власти страны вскоре определят предельные цены на морковь и подсолнечное мало, но цены на 19 видов социально-значимых продуктов, согласно закону, можно ограничить только после тщательного расследования. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил министерству торговли изменить правила.

«Ещё раз хотел бы обратиться к нашим торговым точкам, чтобы в это тяжёлое время не баловались. У нас появится инструмент, чтобы отрегулировать все эти моменты», — заявил Сагинтаев.

Аким города согласился, что эти меры можно назвать «антирыночными», но заявил, что власти должны «жёстко реагировать» на сговоры участников рынка.

Стоит отметить, что ранее казахстанские СМИ стали сообщать о жалобах жителей на резкий рост цен на продукты в магазинах после массовых протестов. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате.

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