Переволоцкий район, Оренбургская область, 24 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура после ЧП в поселке Переволоцком, когда на 12-летнего ребенка обрушился с кровли дома снег, подала иск в суд. Ведомство требует, чтобы местных чиновников обязали провести открытый конкурс по отбору управляющей организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Оренбуржья.

Дарья Драй ИА REGNUM Наледь и сосульки

В ходе проверки, организованной по факту обрушения снега на ребенка, выявлены нарушения законодательства в сфере ЖКХ. Установлено, что собственники дома на общем собрании выбрали непосредственный способ управления многоквартирного дома, однако организовать заключение соответствующих договоров на содержание общего имущества не смогли. Орган местного самоуправления не провел конкурс по отбору управляющей организации, несмотря на то, что решение собственников о выборе способа управления этим домом не было реализовано.

Прокуратура в судебном порядке потребовала признать бездействие администрации поссовета незаконным.

Добавим, несчастный случай с обрушением снежной массы на ребенка произошел 7 января 2022 года. Девочку госпитализировали с переломом бедра.