Абакан, , 10:25 — REGNUM В Хакасии главная медицинская сестра Республиканского клинического онкологического диспансера предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Расследование уголовного дела против медработника завершено (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере»). Оно было возбуждено на основании материалов, представленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.

Обвиняемая обладала полномочиями по определению потребности и составлению заявок на приобретение лекарств и расходного материала. По данным следствия, с марта 2013 года по март 2021 года она получила взятку в сумме около 1 млн рублей от представителя коммерческой организации. Деньги предназначались за способствование в заключении договоров на поставку лекарств и изделий медицинского назначения для нужд онкологического диспансера с определённой фирмой-поставщиком и индивидуальным предпринимателем.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, перед судом предстанет бывший начальник УМВД России по городу Омску, обвиняемый в получении взяток.

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