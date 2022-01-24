Бухарест, 24 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Сразу несколько центральных морских портов Румынии были закрыты из-за шквальных ветров, обрушившихся на юго-восточную часть страны. Об этом 24 января сообщает Румынское телевидение.

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Согласно официальной информации, прекращена работа терминалов «Констанца-Норд» и «Констанца-Юг — Аджиджа», а также региональный порт Сулина. Сообщается о нескольких нештатных ситуациях, в результате которых в указанных районах были незначительно повреждены несколько судов.

Как утверждают синоптики, подобные природные катаклизмы будут бушевать в румынском регионе Черного моря еще несколько дней. Об отмене режима чрезвычайной ситуации местные власти планируют объявить дополнительно.