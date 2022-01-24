Порт-о-Пренс, 24 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё около 20 человек получили ожоги разной степени в результате взрыва резервуара с топливом в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает портал HaitiLibre.

Взрыв

Отмечается, что в процессе тушения возгорания пострадали трое пожарных, все они доставлены в клиники с ожогами.

Причины случившегося неизвестны. Местные власти занимаются расследованием данного инцидента.