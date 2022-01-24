Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Прокуратура Ростовской области направит в суд заявление об установлении факта геноцида в городах Миллерово и Сальск в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре 24 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

В изучении нацистских преступлений были задействованы сотрудники прокуратуры, ФСБ и Следственного комитета России. В рамках работы были изучены все доступные архивы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей.

Установлено, что в период оккупации в этих городах орудовали специальные карательные подразделения и сформированные ими вспомогательные структуры. Нацисты в 1941—1943 годах расстреливали мирных граждан и военнопленных, применяли жестокие пытки и истязания, а затем сбрасывали в так называемые расстрельные ямы. От рук карателей погибли не менее 126 тыс. советских граждан.

Злодеяния на Дону подтверждены свидетельствами очевидцев, материалами чрезвычайной государственной комиссии, актами районных и городских комиссий, докладными записками, судебными приговорами.

«В целях признания совершенных злодеяний военными преступлениями и преступлениями против человечества, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала …, прокуратурой Ростовской области направлено в Ростовский областной суд заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение», — уточнили в ведомстве.

Заявление в Ростовский областной суд подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

ИА REGNUM сообщало, что неподалёку от места расстрела мирных жителей в Сальске открыта аллея памяти жертв геноцида. Она расположена у проходной Сальского кирпичного завода.