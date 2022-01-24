Альметьевский район, Татарстан, 24 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Альметьевском районе Татарии в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 15-летняя девочка, еще семерых взрослых госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»), сообщает следственное управление СКР по РТ.

ДТП

На муниципальной автодороге 22 января произошло лобовое столкновение автомобилей «Тойота» и «Хундай», в котором находилась девочка. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте. Семерых пострадавших доставили в медучреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 19 января столкнулись грузовик с автобусом. В результате ДТП погиб водитель автобуса 1960 года рождения, еще четыре человека пострадали.

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