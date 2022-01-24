Челябинск, , 10:21 — REGNUM Бывшая юрист правительства Челябинской области Юлия Нагибина обвинила своих теперь уже экс-коллег в незаконном получении жилищных субсидий. Об этом пишут СМИ.

Субсидии

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Поводом для этого стал иск, который она подала в Центральный райсуд города. Ответчиками являлись Министерство финансов РФ, правительство Челябинской области, а также Управление делами губернатора и правительства региона. Женщина требовала предоставить ей жилищную субсидию, но получила отказ. Своё решение суд огласил 21 января.

При этом в суде она заявила, что жилищные субсидии в своё время якобы получили и некоторые высокопоставленные чиновники Южного Урала. В основном, к настоящему времени они не находятся на госслужбе.