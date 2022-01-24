Улан-Удэ, 24 января, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Бурятии в 2021 году было построено около 279 тыс. кв. метров жилья, что на 15 тыс. больше плановых показателей, установленных Минстроем России. Об этом корреспонденту сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства и модернизации ЖКХ республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новостройка

Прирост был обеспечен в основном усилиями индивидуальных застройщиков, которые возвели 205 тыс. кв. метров. В многоквартирных домах введено в строй 74 тыс. кв. метров.

«В 2022 году плановый показатель по вводу жилья, установленный Минстроем России составит 275 тысяч квадратных метров», — добавили в ведомстве.