Сеул, 24 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству перейти к новым мерам реагирования на коронавирус, чтобы сдержать распространением штамма «Омикрон». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление помощника президента по связям с общественностью Пак Су Хёна.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

«Штамм «Омикрон» распространяется очень быстро, поэтому число подтверждённых случаев может резко возрасти в течение короткого периода времени», — отметил глава государства.

Он в очередной раз попросил жителей страны соблюдать масочный режим, вакцинироваться и оставаться дома во время праздника Нового года по лунному календарю.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 7513 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 741 413.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 7,5 тыс. носителей коронавируса