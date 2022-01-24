Париж, 24 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Согласно данным, опубликованным агентством общественного здравоохранения Франции, за сутки в стране выявили 301 614 носителей коронавируса, сообщает Le Figaro.

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В среднем за семь дней этот показатель составляет 360 тысяч случаев. В настоящее время в больницах находятся 28 838 пациентов с COVID-19.

Штамм «Омикрон», который к марту может заразить 60% европейцев, положил начало новой фазе пандемии в регионе и может приблизить ее к концу.

Как сообщало ИА REGNUM, ушел из жизни французский дизайнер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер, ему было 73 года.