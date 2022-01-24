Иркутск, 24 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы минздрава Приангарья о хищении бюджетных средств в сумме свыше 90 млн рублей. Как сообщает СУ СК России по региону, по данному уголовному делу проходят шестеро местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ («Сбыт фальсифицированных медицинских изделий»).

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Установлено, что с апреля по октябрь 2020 г. 35-летний обвиняемый в целях хищения бюджетных средств, выделенных на обеспечение потребностей региона в медицинских средствах индивидуальной защиты, привлек четверых местных жителей, а впоследствии близкую родственницу, являющуюся должностным лицом регионального министерства здравоохранения.

Для придания законности своим действиям злоумышленники заключили муниципальные контракты с медицинскими учреждениями и министерством здравоохранения области, на основании которых осуществили поставку медицинских изделий, не прошедших в установленном законом порядке регистрацию, и сопровожденных фиктивной информацией о качественных характеристиках и производителе.

В результате министерству здравоохранения Иркутской области и подведомственным ему учреждениям причинен ущерб на сумму свыше 90 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области, расследование — СУ СК России по региону. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 30 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший министр здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева была задержана 30 ноября 2020 года. Предварительно установлено, что экс-глава минздрава вместе со своим сыном и другими заинтересованными лицами путем обмана похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей.

Средства предназначались на выполнение госконтракта по поставке средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов). По месту жительства экс-чиновницы прошли обыски.

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