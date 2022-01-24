«Талибан»* заявил о праве арестовывать и сажать в тюрьму оппозиционеров
Кабул, 24 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Забихулла Муджахид, пресс-секретарь правительства Афганистана, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил «Франс пресс», что они имеют право задерживать и заключать в тюрьму «диссидентов или любого, кто нарушает закон».
Муджахид сделал это заявление после того, как несколько участниц протестов заявили, что двое из их активисток были задержаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их местонахождение сейчас неизвестно.
«Никто не имеет права вызывать беспорядки или нарушать порядок», — подчеркнул представитель радикалов.
Муджахид в очередной раз опроверг факт ареста талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Таммано Зарьяб Париани и Парваны Ибрахимхейль, участниц акций протеста в Кабуле. Но участницы протестов настаивают на том, что двое из их активисток были арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько дней назад.
Миссия Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану (UNAMA) также выразила обеспокоенность в связи с исчезновением Таманно Зарьяб Париани и Парваны Ибрахимхейль.
Ранее в социальных сетях было размещено видео, снятое Таманно Париани, в котором она утверждала, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли ее арестовать.
После захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) женщины организовали широкомасштабные и непрерывные протесты против лишения девочек и женщин возможности посещать школы и университеты и работать в государственных учреждениях, подчеркивая, что они не прекратят протесты, пока их требования не будут выполнены.