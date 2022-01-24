* запрещённая в России организация

Кабул, 24 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Забихулла Муджахид, пресс-секретарь правительства Афганистана, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил «Франс пресс», что они имеют право задерживать и заключать в тюрьму «диссидентов или любого, кто нарушает закон».

josealbafotos Тюрьма

Муджахид сделал это заявление после того, как несколько участниц протестов заявили, что двое из их активисток были задержаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их местонахождение сейчас неизвестно.

«Никто не имеет права вызывать беспорядки или нарушать порядок», — подчеркнул представитель радикалов.

Муджахид в очередной раз опроверг факт ареста талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Таммано Зарьяб Париани и Парваны Ибрахимхейль, участниц акций протеста в Кабуле. Но участницы протестов настаивают на том, что двое из их активисток были арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько дней назад.

Миссия Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану (UNAMA) также выразила обеспокоенность в связи с исчезновением Таманно Зарьяб Париани и Парваны Ибрахимхейль.

Ранее в социальных сетях было размещено видео, снятое Таманно Париани, в котором она утверждала, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли ее арестовать.

После захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) женщины организовали широкомасштабные и непрерывные протесты против лишения девочек и женщин возможности посещать школы и университеты и работать в государственных учреждениях, подчеркивая, что они не прекратят протесты, пока их требования не будут выполнены.