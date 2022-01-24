Южно-Сахалинск, , 10:18 — REGNUM На Сахалине после нападения собак на детей в Шахтёрске возбудили уголовное дело по статье «халатность», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Пасть собака SplitShire

Читайте также: На Сахалине бездомная собака напала на 4-летнего ребёнка

Следователи в ходе проверки намерены дать оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Известно о нападении собак в Шахтёрске за две недели на четверых детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Шахтерске 23 января чуть не повторилась забайкальская трагедия — бездомная собака напала на 4-летнюю девочку, написал телеграм-канал «ЧП Сахалин».