Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM На Среднем Урале водителя трамвая обвиняют в нарушении правил дорожного движения. От действий мужчины пострадал кондуктор. Уголовное дело направили в Верх-Исетский районный суд, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Трамвай

TheoHengelmolen

Инцидент произошел в Екатеринбурге 13 июля 2021 года. Водитель трамвая выполнял движение по кривому участку и не учел особенности транспортного средства — вынос кузова вагона трамвая. Свердловчанин не убедился, что маневр является безопасным для находящихся рядом с проезжей частью людей. Кроме того, при повороте мужчина не снизил скорость и тем самым нарушил правила дорожного движения. В результате водитель трамвая допустил наезд на женщину-кондуктора. Ее прижало к стоящему рядом второму трамваю. Свердловчанка получила перелом костей таза.

Теперь водителя будут судить за совершение преступления. Свою вину мужчина признал в полном объеме.