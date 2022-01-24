София, 24 января, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии смогут входить в центральный корпус здания высшего законодательного органа страны только при наличии «Зеленого сертификата» (справки о вакцинации от COVID-19 или документа об отсутствии соответствующего заболевания). Об этом 24 января сообщает «Радио Болгария».

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Соответствующее решение было принято после ряда общественных протестов и громких скандалов в парламенте.

«Народные избранники должны показывать пример деятельности в условиях карантина, а, следовательно, должны быть вакцинированы и соблюдать введенные правительством правила», — заявил депутат НС от правящей партии «Продолжаем перемены» Андрей Гюров. В то же время, по словам скептиков, новые правила в парламенте приведут к тому, что большинство депутатов будут игнорировать соответствующие заседания.

Напомним, ранее в Софии, Бургасе, Варне и других крупных городах Болгарии были ужесточены карантинные правила. С 24 января наличие «Зеленого сертификата» является обязательным для посещение ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и других общественных мест, а также массовых мероприятий.