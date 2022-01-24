Екатеринбург, 24 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге по решению суда на 90 суток приостановили работу кафе «Навруз». Такое решение приняли из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.

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В ходе проверки было установлено, что каждое из помещений организации нуждается в проведении уборки. Здесь обнаружили наличие жира и грязи на полу, стенах и оборудовании. Кроме того, в помещении находились личные вещи сотрудников, что противоречит санитарным нормам.

Суд признал вину организации в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Судебные приставы Кировского района Екатеринбурга выехали по адресу организации и опечатали входные двери. Кафе прекратит работу на три месяца. Руководителя организации предупредили об ответственности за незаконное возобновление деятельности.