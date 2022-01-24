Луганск, 24 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Обстрелов территории Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны украинских силовиков не фиксируется в течение почти недели. Это 24 января следует из данных представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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По данным луганской стороны, в последний раз обстрел территории ЛНР со стороны Украины был произведен 17 января, когда был обстрелян из гранатомёта и крупнокалиберного пулемета населенный пункт Молодежное.

После этого в республике не фиксировали обстрелов с украинской стороны по настоящее время.

«За истекшие сутки 23 января 2022 года, со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении представительства ЛНР.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января в управлении Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» перебросили в район сел Краснополье и Адамовка к северо-западу от Славянска представители вооруженных сил Украины (ВСУ).