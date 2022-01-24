Ульяновск, 24 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В 2021 году в Ульяновске в Центр управления городом поступило более 58 тыс. обращений граждан. Чаще всего жители жаловались на качество коммунальных услуг, содержание домов, очистке территорий, сообщает администрация областного центра.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Всего за год Центром управления городом получено 58 685 обращений. Из них более половины (31 759) поступило в Единую диспетчерскую службу, что на 4,5 тыс. обращений больше уровня 2020 года.

Можно сказать, что по итогам жалоб составлен своего рода рейтинг проблемных вопросов. В мэрии отмечают, что в основном ульяновцев волновали вопросы качества коммунальных услуг, содержания домов, очистки дорог и дворов. Также в работу принимались сообщения о благоустройстве территорий и жалобы на расчёт тарифов за жилищно-коммунальные услуги.

В частности, по категории «ЖКХ» поступило 2 718 сообщений — как правило, ульяновцы жаловались на качество услуг, содержание дворов, установку и содержание детских площадок. Ещё больше жалоб касалось освещения города — всего получено 2945 обращений. Также горожане остаются недовольны работой общественного транспорта: по данной проблеме принято 1092 обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске 25 августа 2021 года запущена левобережная развязка Президентского моста протяжённостью 2,6 км. Она обеспечивает съезд в район Верхней Террасы. Также на этом участке построены путепроводы, устроены велосипедные и пешеходные дорожки.