Даллас, США, 24 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. «Даллас Маверикс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 104:91.

Javier Mendia García Лука Дончич

Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов. В составе «Мемфиса» разыгрывающий Джа Морант сделал дабл-дабл из 35 очков и 13 подборов.

«Даллас» одержал 27-ю победу в 47 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице НБА. «Мемфис» потерпел 17-е поражение в 49 играх и идёт на третьем месте.

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